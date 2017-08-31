Домашняя арена «Амура» перейдёт на канадский формат площадки

Первый вице-президент «Амура» Александр Филиппенко рассказал о переходе домашней арены клуба на канадский формат площадки. Хабаровская команда начала сезон на выезде, а первый домашний матч состоится 11 сентября.

Прогноз на сезон КХЛ. Восток. «Магнитка» рухнет, но попадёт в плей-офф «Магнитка» потеряет лидерство, но попадёт в плей-офф, а «Салават Юлаев» станет королём Востока.

«Президентом „Амура“ Александром Могильным принято решение о переходе „Платинум-Арены“ на канадский формат площадки „60 на 26 метров“. Делаем это после консультаций с руководством стадиона и одними из первых в КХЛ — с целью повышения зрелищности и интенсивности домашних матчей, увеличения количества бросков. Работы по переходу на новый формат практически завершены.



Учитывая нынешнюю систему игры „Амура“, надеемся, что канадский формат пойдёт нашей команде на пользу, позволит повысить результативность. Вне всяких сомнений, улучшится обзорность площадки для посетителей арены — „слепых зон“ у нас не будет», — цитирует Филиппенко Russia-Hockey.ru.

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Фото обновлённой площадки «Амура» также можно посмотреть в официальном аккаунте клуба в «Твиттере».