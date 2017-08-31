Экс-вратарь минского «Динамо» Чиодо завершил карьеру в 34 года

Экс-вратарь минского «Динамо» Энди Чиодо завершил карьеру в 34 года и вошёл в тренерский штаб команды OHL «Оттава 67», где будет работать с голкиперами. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Чиодо выступал в КХЛ за минскую команду в сезоне-2008/09, одержал пять побед в 26 матчах, отразив 87,1% бросков при коэффициенте надёжности 3,66. Также играл в АХЛ и ECHL, провёл восемь матчей в НХЛ за «Питтсбург Пингвинз», выступал в финской лиге за «Йокерит» в сезоне-2006/07. Прошедший сезон провёл в австрийском клубе «Инсбрук».