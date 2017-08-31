Экс-форвард «Спартака» Александр Васильев может перейти в «Кузню»

Новичком новокузнецкого «Металлурга» в ближайшее время может стать 28-летний нападающий Александр Васильев, сообщается на официальном сайте клуба. Игрок уже получил предложение подписать контракт с «Металлургом».



Васильев последние два года выступал за «Спартак», в прошлом сезоне провёл 45 матчей, набрал 17 (7+10) очков, заработав показатель полезности «-5». Всего в КХЛ форвард провёл 222 матча, набрав 90 (38+52) очков. Летом 2017 года подписал контракт с «Югрой» на два сезона, но в августе он был расторгнут по соглашению сторон.