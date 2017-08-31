Гуськов: Пивцакин схож с Антипиным, в «Магнитке» он будет больше играть

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов прокомментировал обмен между ЦСКА и «Металлургом», по итогам которого в Магнитогорск отправился защитник Никита Пивцакин, а в Москву — Дмитрий Шуленин.

ЦСКА обменял Никиту Пивцакина в «Металлург» на Дмитрия Шуленина

«В межсезонье «Металлург» потерял трёх защитников, и их отсутствие сказывается на результатах команды, но и не могу сказать, что приглашение Пивцакина будет являться решением всех проблем. Никита своей манерой игры близок к Виктору Антипину. Пивцакин — тот защитник, который может включиться в атаку, неплохо сыграть в подыгрыше своим партнёрам, и, я думаю, именно на эти качества руководство клуба и рассчитывает – на схожесть игры с Виктором Антипиным.

С одной стороны, Пивцакин теряет топовый клуб, который ставит перед собой максимальные задачи, а с другой стороны, переходит в не менее амбициозный клуб. На мой взгляд, в связи со сложившийся ситуацией в «Металлурге» Никита будет получать больше игрового времени, чем в ЦСКА. Можно сказать, что и конкуренции у него будет меньше. Не могу сказать, что те сезоны, которые Пивцакин провёл в ЦСКА, были ему занесены в актив. Ничего сверхъестественного защитник не показывал и был середнячком. Теперь у него есть всё, чтобы заявить о себе в «Металлурге» и занять роль игрока первой пары. Всё в его руках, «Магнитка» рассчитывает на этого игрока.

Со стороны ЦСКА сложно что-либо сказать: это единичный случай или зачистка состава. Но «армейский» клуб получил молодого хоккеиста на перспективу. Моё мнение: Пивцакин не показал того уровня, на который рассчитывали перед этим сезоном, Никита не выдержал большой конкуренции. Я думаю, держать защитника, на которого в ЦСКА не рассчитывают, нет смысла. «Металлург» в состав обороны получает хоккеиста, который сейчас на спортивной злости и эмоциях может показать себя совершенно в другом качестве с лучшей стороны», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.

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