Подписан регламент отборочного этапа VII Всероссийского фестиваля Ночной лиги

Генеральный директор Ночной хоккейной лиги Игорь Бахмутов и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк подписали регламент отборочного этапа VII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд сезона-2017/18.



Седьмой сезон Ночной хоккейной лиги возьмёт своё начало 2 сентября 2017 года в Москве. Именно в эту дату началась легендарная Суперсерия-72 между сборными СССР и Канады, которой посвящено грядущее соревнование. В матче открытия московского отборочного этапа в дивизионе «Лига Надежды» силами померятся команды «Арктик» и «Ядрёный вождь».



Великолепная семёрка. В Москве дали старт новому сезону НХЛ Ночная хоккейная лига провела презентацию своего седьмого сезона. Он обещает стать рекордным.