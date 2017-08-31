МВД: арена «Авангарда» — спортивное сооружение, в которых запрещена продажа пива

«Арена-Омск», где свои домашние матчи проводит «Авангард», является спортивным сооружением, на котором реализация спиртных напитков запрещена в соответствии с законом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Омской области.



Ранее УМВД РФ по Омской области запретило продавать пиво на хоккейной арене. Руководство «Авангарда» отправило запрос, в котором оспаривало данное решение.



«Всё, что необходимо для торговли пивом в отдельно отведённых местах, у нас есть, и я не вижу, за что можно зацепиться», — говорил ранее президент «Авангарда» Владимир Шалаев.

«Авангард» направит запрос в УМВД в связи с запретом продажи пива на арене