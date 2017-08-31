Зубов: игроки «Салавата» знали, за чем шли, и хотели вернуть должок болельщикам

Нападающий «Салавата Юлаева» Илья Зубов подвёл итоги после разгромной победы над ХК «Сочи» (11:3).



«Вчера спрашивали, как мы себя чувствуем, сегодня мы показали это. Думаю, комментариев здесь не нужно. Все вышли мобилизованные, мы знали, за чем идём, и хотели вернуть должок перед своими болельщиками.



Наше звено хотело забить много голов? Нет, мы играем на команду и стараемся, чтобы выиграла команда. У нас есть задача, мы стараемся её выполнять, поэтому никаких личных амбиций здесь быть не должно, иначе мы ничего не добьёмся», — цитирует Зубова официальный сайт «Салавата Юлаева».

«Салават Юлаев» разгромил ХК «Сочи» со счётом 11:3, установив клубный рекорд