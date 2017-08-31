С. Зубов: «Сочи» попал под «горячую» команду, тяжёлая была игра

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов подвёл итоги после разгрома в матче с «Салаватом Юлаевым» (3:11).



«Что могу говорить? Тяжёлая для нас была игра. Попали под горячую команду. Не смогли правильно настроить ребят. Сегодня мы вышли поиграть в хоккей. Когда команда пропускает 10 шайб, нет ли мыслей об отставке? Наверное, всё может произойти, никто не застрахован.



Что говорил в раздевалке? Что было сказано в раздевалке, останется в раздевалке», — приводит слова специалиста официальный сайт «Салавата Юлаева».

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