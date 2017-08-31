Хауден: минскому «Динамо» хотелось бы более успешно начать сезон

Нападающий минского «Динамо» Куинтон Хауден поделился мнением о неудачном старте сезона для своей команды.



«Конечно, хотелось начать сезон более успешно. Но это хоккей, в нем бывают и огорчения. Серия поражений расстраивает, однако наша задача — собраться и найти способ побеждать.



В чем причина слабого выступления «Динамо»? Наши спецбригады могли бы играть лучше. Хоккеисты получали удаления на ровном месте. Да и в целом у нас еще “сырая” команда. Надо время, чтобы сыграться. Будем работать.



Не скрою, мне сложно адаптироваться. Здесь совсем другой хоккей. Площадка намного больше, и это непривычно. Стиль заметно отличается по сравнению с Северной Америкой. Нужно как-то приспосабливаться, ведь хочу приносить команде пользу», — цитирует игрока «Прессбол».



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