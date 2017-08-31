Марков: надеюсь, моя лучшая форма ещё впереди

Защитник «Ак Барса» Андрей Марков после победы над «Ладой» (5:2) рассказал о своём физическом состоянии.



«Считаю, что мы провели хорошую игру. Да, пропустили быстрый гол, но достаточно быстро включились в игру и начали её контролировать. Но есть моменты, где можно улучшить игру. Будем добавлять.



Физически чувствую себя хорошо. Есть ощущение большой площадки. Нужно время, чтобы привыкнуть — есть нюансы, как подойти поближе, откатиться. Это надо прочувствовать. Надеюсь, лучшая форма ещё впереди. Есть над чем работать. Будем стараться улучшать игру», — цитирует хоккеиста официальный сайт клуба.

«Ак Барс» обыграл «Ладу», доведя свою серию побед до четырёх матчей