ХК «Северсталь» продолжает организацию регулярных шаттл-басов для болельщиков

«Северсталь» продолжает организацию регулярных шаттл-басов для своих болельщиков на все матчи в Череповце. Расписание маршрутов изменено. Специальные автобусы-гармошки будут курсировать в дни матчей из всех районов города. Воспользоваться этой услугой можно только при предъявлении билета на игру, клубной карты или журналистской аккредитации.
Маршрут 1
Северный район – Ледовый дворец – Северный район.
Посадка–высадка: ул. Ветеранов (конечная остановка 37 автобуса).
Время отправления на матч: в 17:45 (в будни), в 15:45 (в выходные и праздничные дни), обратно – через 20 минут после окончания игры.
Промежуточные точки посадки — высадки:
1. ТЦ «Океан»,
2. Автобусная остановка «ФМК».
Маршрут 2
Индустриальный район — Ледовый дворец — Индустриальный район.
Посадка-высадка: ул. Ленина (автобусная остановка «Штыки»).
Время отправления на матч: в 17:45 (в будни), 15:45 (в выходные и праздничные дни), обратно – через 20 минут после окончания матча.
Промежуточные точки посадки-высадки:
1. Автобусная остановка «Стадион»,
2. Автобусная остановка «Дворец металлургов»,
3. Автобусная остановка «Юбилейный» (обратно),
4. Автобусная остановка «ДКС»,
5. Автобусная остановка «Штыки».
Маршрут 3
Заягорбский район – Ледовый дворец — Заягорбский район.
Посадка-высадка: ул. Олимпийская (перекресток пр. Победы и ул. Олимпийской).
Время отправления на матч: в 17:30 (в будни), в 15:30 (в выходные и праздничные дни), обратно – через 20 минут после окончания матча.
Промежуточные точки посадки-высадки:
1. Автобусная остановка «Новый век»,
2. Автобусная остановка «Рассвет» и ДК «Аммофос»,
3. Автобусная остановка «Каравай» и «Евросеть» (на Советском пр.),
4. Автобусная остановка «Бирюсинка» в обе стороны,
5. Автобусная остановка «СКЗ «Алмаз».