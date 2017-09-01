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ХК «Северсталь» продолжает организацию регулярных шаттл-басов для болельщиков

1 сентября 2017, пятница. 11:17 Хоккей

«Северсталь» продолжает организацию регулярных шаттл-басов для своих болельщиков на все матчи в Череповце. Расписание маршрутов изменено. Специальные автобусы-гармошки будут курсировать в дни матчей из всех районов города. Воспользоваться этой услугой можно только при предъявлении билета на игру, клубной карты или журналистской аккредитации.

Маршрут 1

Северный район – Ледовый дворец – Северный район.

Посадка–высадка: ул. Ветеранов (конечная остановка 37 автобуса).

Время отправления на матч: в 17:45 (в будни), в 15:45 (в выходные и праздничные дни), обратно – через 20 минут после окончания игры.

Промежуточные точки посадки — высадки:

1. ТЦ «Океан»,

2. Автобусная остановка «ФМК».

Маршрут 2

Индустриальный район — Ледовый дворец — Индустриальный район.

Посадка-высадка: ул. Ленина (автобусная остановка «Штыки»).

Время отправления на матч: в 17:45 (в будни), 15:45 (в выходные и праздничные дни), обратно – через 20 минут после окончания матча.

Промежуточные точки посадки-высадки:

1. Автобусная остановка «Стадион»,

2. Автобусная остановка «Дворец металлургов»,

3. Автобусная остановка «Юбилейный» (обратно),

4. Автобусная остановка «ДКС»,

5. Автобусная остановка «Штыки».

Маршрут 3

Заягорбский район – Ледовый дворец — Заягорбский район.

Посадка-высадка: ул. Олимпийская (перекресток пр. Победы и ул. Олимпийской).

Время отправления на матч: в 17:30 (в будни), в 15:30 (в выходные и праздничные дни), обратно – через 20 минут после окончания матча.

Промежуточные точки посадки-высадки:

1. Автобусная остановка «Новый век»,

2. Автобусная остановка «Рассвет» и ДК «Аммофос»,

3. Автобусная остановка «Каравай» и «Евросеть» (на Советском пр.),

4. Автобусная остановка «Бирюсинка» в обе стороны,

5. Автобусная остановка «СКЗ «Алмаз».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Северсталь
Новости. Хоккей
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