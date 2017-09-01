ХК «Северсталь» продолжает организацию регулярных шаттл-басов для болельщиков

«Северсталь» продолжает организацию регулярных шаттл-басов для своих болельщиков на все матчи в Череповце. Расписание маршрутов изменено. Специальные автобусы-гармошки будут курсировать в дни матчей из всех районов города. Воспользоваться этой услугой можно только при предъявлении билета на игру, клубной карты или журналистской аккредитации.

Маршрут 1



Северный район – Ледовый дворец – Северный район.



Посадка–высадка: ул. Ветеранов (конечная остановка 37 автобуса).



Время отправления на матч: в 17:45 (в будни), в 15:45 (в выходные и праздничные дни), обратно – через 20 минут после окончания игры.



Промежуточные точки посадки — высадки:



1. ТЦ «Океан»,



2. Автобусная остановка «ФМК».



Маршрут 2



Индустриальный район — Ледовый дворец — Индустриальный район.



Посадка-высадка: ул. Ленина (автобусная остановка «Штыки»).

Время отправления на матч: в 17:45 (в будни), 15:45 (в выходные и праздничные дни), обратно – через 20 минут после окончания матча.



Промежуточные точки посадки-высадки:



1. Автобусная остановка «Стадион»,



2. Автобусная остановка «Дворец металлургов»,



3. Автобусная остановка «Юбилейный» (обратно),



4. Автобусная остановка «ДКС»,



5. Автобусная остановка «Штыки».



Маршрут 3



Заягорбский район – Ледовый дворец — Заягорбский район.



Посадка-высадка: ул. Олимпийская (перекресток пр. Победы и ул. Олимпийской).



Время отправления на матч: в 17:30 (в будни), в 15:30 (в выходные и праздничные дни), обратно – через 20 минут после окончания матча.



Промежуточные точки посадки-высадки:



1. Автобусная остановка «Новый век»,



2. Автобусная остановка «Рассвет» и ДК «Аммофос»,



3. Автобусная остановка «Каравай» и «Евросеть» (на Советском пр.),



4. Автобусная остановка «Бирюсинка» в обе стороны,



5. Автобусная остановка «СКЗ «Алмаз».