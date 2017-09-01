Падакин: худшая игра сезона для ХК «Сочи», стыдно смотреть на всё это

Нападающий ХК «Сочи» Павел Падакин прокомментировал разгромное поражение от «Салавата Юлаева» (3:11) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Ужасный матч, пропустили много голов. Мы виноваты, не настроились на игру, допустили много ошибок, а один из голов – это ужас. Стыдно было сидеть и смотреть на всё это. Счёт говорит сам за себя, это худшая игра сезона.



Мы пытались собрать всё, сказали: «Парни, надо показать характер». Сейчас надо забыть эту игру и настраиваться на «Ак Барс», – цитирует игрока «БИЗНЕС Online».

Щитов: в матче с «Салаватом» у ХК «Сочи» не получилось всё