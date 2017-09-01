Стась: «Авангард» и ЦСКА будут играть очень активно

Нападающий «Авангарда» Андрей Стась поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА.

ЦСКА прервёт победную серию «Авангарда». Прогнозы на игровой день КХЛ Прогноз, в котором ставится под сомнение вероятность победы «Сибири» и выражается уверенность в поражении «Авангарда».

«Матч принципиальный. Я был в ЦСКА целый год. Довольно успешно мы выступали. Жаль, что в плей-офф не получилось. Игра будет интересной, тем более это первый домашний матч для ЦСКА. Команды будут играть очень активно. Думаю, кто больше ошибётся — тот и проиграет. Плюс ещё неравные составы могут решить исход матча.

Мы всегда предельно сконцентрированы в обороне, как и в атаке, готовимся как и на любой другой матч. Думаю, что в выездных матчах глобально меняться ничего не будет. Приятно, что тренер доверят мне первое звено. С партнёрами нормальная коммуникация, никаких проблем нет», — цитирует игрока клубное телевидение.

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Также видео доступно на официальном канале омской команды в YouTube.