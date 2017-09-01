Кожевников: у Зубова много способов объяснить игрокам, за какой клуб они играют

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о матче «Салават Юлаев» — ХК «Сочи», который завершился поражением команды с берегов Чёрного моря со счётом 3:11.

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«В таком поражении виноваты вратари, они вчера очень много напропускали. Последние три гола полностью их вина. Но и команда сама расклеилась. Является ли это следствием плохой подготовки команды? Ещё рано делать выводы, прошло ведь только пять игр. Посмотрим, что будет впереди. Думаю, что Зубов справится с этой ситуацией. Он прошёл советскую и североамериканскую школы, у него есть много способов для того, чтобы объяснить игрокам, за какой клуб они играют. Ведь они всё-таки получают зарплату, играют для болельщиков», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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