«СЮ» — «Сочи»: впервые в КХЛ голы в одном матче забили 10 игроков одной команды

Уфимский «Салават Юлаев» разгромил ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 11:3.

«Салават Юлаев» разгромил ХК «Сочи» со счётом 11:3, установив клубный рекорд

Впервые в истории КХЛ голы в одном матче забили 10 разных игроков одной команды. В составе уфимцев отличились Игорь Макаров, Теему Хартикайнен, Артём Федоров, Денис Кокарев, Александр Логинов, Филип Ларсен, Линус Умарк, Евгений Бодров, Энвер Лисин (дубль) и Евгений Коротков. Кроме того, в матче был установлен ещё один рекорд — 10 заброшенных шайб за два периода.

В истории КХЛ только два раза в истории КХЛ зрители становились свидетелями большего количества голов. В 2009 году игроки «Барыса» и «Витязя» в сумме забили 17 голов, а в прошлом сезоне «Витязь» и минское «Динамо» забили друг другу 15 голов.