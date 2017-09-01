«Слован» — «Сибирь»: форвард гостей Артёмов забросил первую шайбу в КХЛ

Нападающий «Сибири» Артём Артёмов забросил свою первую шайбу в КХЛ. В гостевом матче со «Слованом» форвард открыл счёт в первом периоде.

20-летний Артёмов дебютировал в КХЛ в сезоне-2016/17, провёл в прошедшем регулярном чемпионате 28 матчей и отдал четыре результативные передачи при показателе полезности «-2». Матч со «Слованом» стал для него дебютным в новом сезоне.

В матче «Слован» — «Сибирь» продолжается первый период, счёт 1:0 в пользу новосибирцев.

Вы можете посмотреть видео гола Артёмова также на официальном сайте КХЛ.