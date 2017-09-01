«Амур» нанёс поражение «Металлургу» в Магнитогорске

«Амур» одержал победу над «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, проходившая в Магнитогорске, завершилась со счётом 3:2.

ЦСКА прервёт победную серию «Авангарда». Прогнозы на игровой день КХЛ Прогноз, в котором ставится под сомнение вероятность победы «Сибири» и выражается уверенность в поражении «Авангарда».

Богдан Потехин вывел хабаровчан вперёд на четвёртой минуте матча, а через некоторое время Вячеслав Ушенин удвоил преимущество. Игорь Швырёв смог отквитать одну шайбу до перерыва, а во втором периоде Максим Кондратьев сделал счёт 3:1, реализовав двойное численное преимущество. В заключительной трети Ник Шаус вновь сократил отставание «Магнитки» до минимума



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Видео лучших моментов матча также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.