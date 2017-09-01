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Дубль Варфоломеева помог «Югре» одолеть «Витязь»

1 сентября 2017, пятница. 22:00 Хоккей

«Югра» одержала победу над «Витязем» в матче регулярного чемпионата КХЛ и прервала серию поражений из трёх игр. Встреча, проходившая в Подольске, завершилась со счётом 3:2.

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Прогноз, в котором ставится под сомнение вероятность победы «Сибири» и выражается уверенность в поражении «Авангарда».

Сергей Перетягин вывел гостей вперёд на шестой минуте встречи, но вскоре Артём Швец-Роговой сравнял счёт. Во втором периоде отличился Павел Варфоломеев. В заключительной трети Войтех Мозик сравнял счёт, однако тут же Павел Варфоломеев оформил дубль.

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КХЛ - регулярный чемпионат
01 сентября 2017, пятница. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
2 : 3 1:1, 0:1, 1:1
Югра
Ханты-Мансийск
0:1 – Перетягин (Купцов, Ильин) – 05:07 (5x5), 1:1 – Швец-Роговой (Копейкин) – 09:06 (5x5), 1:2 – Варфоломеев (Анкудинов) – 26:24 (5x5), 2:2 – Мозик (Швец-Роговой) – 51:47 (5x5), 2:3 – Варфоломеев (Майоров) – 52:03 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Витязь ХК Югра
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