Дубль Варфоломеева помог «Югре» одолеть «Витязь»

«Югра» одержала победу над «Витязем» в матче регулярного чемпионата КХЛ и прервала серию поражений из трёх игр. Встреча, проходившая в Подольске, завершилась со счётом 3:2.

ЦСКА прервёт победную серию «Авангарда». Прогнозы на игровой день КХЛ Прогноз, в котором ставится под сомнение вероятность победы «Сибири» и выражается уверенность в поражении «Авангарда».

Сергей Перетягин вывел гостей вперёд на шестой минуте встречи, но вскоре Артём Швец-Роговой сравнял счёт. Во втором периоде отличился Павел Варфоломеев. В заключительной трети Войтех Мозик сравнял счёт, однако тут же Павел Варфоломеев оформил дубль.

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