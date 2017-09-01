Кугрышев: «Авангард» не сыграл в свой лучший хоккей с ЦСКА, будем работать

Форвард «Авангарда» Дмитрий Кугрышев прокомментировал поражение от ЦСКА (0:3).

«Матч тяжёлый, должны были забивать, с ЦСКА нужно показывать свой лучший хоккей. Мы не сыграли свой лучший, где-то доминировали, нужно было использовать свои моменты. С реализацией у нас не всё хорошо. Стекло очень быстро поменяли, не видел, чтобы так быстро делали. Хотелось выиграть и самому лучше сыграть, ещё есть один матч дома с ними. Играли с очень серьёзной командой, будем дальше работать. Только начало сезона, все игры напряжённые, все хотят побеждать», — передаёт слова Кугрышева корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.