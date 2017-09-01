Игорь Григоренко заключил полноценный контракт с «Магниткой» на год

Нападающий Игорь Григоренко подписал односторонний контракт на один год с магнитогорским «Металлургом». До этого игрок находился в клубе на пробном контракте. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

Магнитогорский «Металлург» подписал просмотровый контракт с Игорем Григоренко

Летом игрок перешёл в «Автомобилист», но расторг контракт по соглашению сторон. В минувшем сезоне Григоренко провёл за уфимский «Салават Юлаев» 32 матча в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 9 (6+3) очка при коэффициенте полезности «-7». В плей-офф форвард сыграл пять матчей, не забив ни одной шайбы и отдав один голевой пас. Коэффициент полезных действий — «+1». По ходу чемпионата Григоренко долго не играл из-за проблем со зрением.

В текущем сезоне нападающий провёл за «Магнитку» два матча и набрал 2 (1+1) очка.

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