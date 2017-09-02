«Коламбус» подписал шестилетний контракт с форвардом Веннбергом на $ 29,4 млн

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен объявил о подписании нового шестилетнего контракта с нападающим Александром Веннбергом со среднегодовой зарплатой $ 4,9 млн.

22-летний центрфорвард в прошедшем сезоне провёл 80 матчей в регулярном чемпионате и отметился 59 (13+46) баллами за результативность при показателе полезности "+9". В пяти играх плей-офф сделал одну голевую передачу.

«Мы рады подписанию долгосрочного контракта с Александром до конца сезона-2022/23. Он только начинает карьеру, но всё время в НХЛ показывал стабильный прогресс и здорово провёл прошлый сезон. Ему 22 года, у него есть великолепная возможность стать неотъемлемой частью нашей организации на долгие годы», — цитирует Кекяляйнена пресс-служба клуба.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».