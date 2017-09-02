К. Дженовей: в матче с «Сибирью» было много борьбы, «Слован» хорошо оборонялся

Нападающий «Слована» Колби Дженовей прокомментировал победу над «Сибирью» со счётом 2:1.

«Сибирь» — физически мощная команда, у них габаритные защитники, хорошая структура игры и великолепный вратарь. Было много борьбы, но мы хорошо оборонялись. Мы работали над выходом из своей зоны, нападающие открывались для паса в средней зоне, а наши защитники быстро доставляли им шайбу. Мы не задерживались в своей зоне, быстро шли вперёд. Такую игру мы должны показывать, чтобы добиться успеха", — сказал Дженовей в эфире клубного телевидения.