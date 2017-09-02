Евгений Артюхин забросил первую шайбу за московское «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Евгений Артюхин отметился заброшенной шайбой в матче с рижским «Динамо». 34-летний форвард забил свой первый гол за клуб.



В матче продолжается второй период, московские динамовцы выигрывают со счётом 4:0. Голами, кроме Артюхина, отметились также Даниил Тарасов, Владимир Брюквин и Илья Никулин.



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