Хохлачёв: «Спартак» постарается нанести СКА первое поражение в сезоне

Форвард «Спартака» Александр Хохлачёв поделился ожиданиями о предстоящем матче со СКА.

«Прошло пять лет, добавил чуть-чуть, стараюсь с каждым годом расти. Мне больше доверяют, чем тогда в «Спартаке», больше играю. В Питере не играл столько, сколько хотел бы. Понятно, что будут какие-то чувства в матче со СКА, больше мотивации, очередная игра, будем играть на победу. НХЛ? Пока не думаю, летом заканчивается контракт, будем думать.

Со СКА нужно выходить и играть в свою игру, каждую смену отдаваться, есть шансы обыграть любого соперника. Будем стараться нанести СКА первое поражение в сезоне», — передаёт слова Хохлачёва корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.