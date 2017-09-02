Коробов: у «Динамо» Мн началась «трясогузка», не знаем, что делать с шайбой

Защитник минского «Динамо» Дмитрий Коробов прокомментировал поражение в матче с московским «Спартаком» (0:1 Б).

«Сейчас нам не хватает холодной головы в реализации. Пару матчей проигрываем, начинается «трясогузка», когда есть моменты, но не знаешь, что делать с шайбой. От игры к игре идём. Надеемся, что наладится. Приятно сыграть со «Спартаком», хорошее время провёл в команде. Что со Стоа? Он выкобениваться стал, я ему раз дал, и мы поехали отдыхать на две минуты», — сказал Коробов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.