Кудашов: «Локомотив» провёл худшую игру, был какой-то хаос в обороне и атаке

Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от «Северстали» со счётом 2:3.



«Поздравляю соперника с победой, они её заслужили сегодня и по игре были быстрее, больше хотели, выиграли у нас все единоборства. Для нашей команды это худшая игра: не было ни нормальной обороны, ни нормальной атаки. Был какой-то хаос, будем исправлять.



Мы проведём анализ и будем двигаться дальше. Если зацикливаться на одной игре, далеко не уедешь», — сказал Кудашов на пресс-конференции.

«Северсталь» прервала серию поражений, обыграв дома «Локомотив»

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