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Хомицкий: ХК «Сочи» важно показать, что умеем биться, а не играть в хоккейчик

3 сентября 2017, воскресенье. 09:15 Хоккей

Защитник ХК «Сочи» Вадим Хомицкий прокомментировал победу над «Ак Барсом» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Безусловно, команда провалилась в Уфе, но это лишь один матч, «регулярка» длинная, поэтому это опыт, горький, правда. Ту игру забыли сразу же, все мысли были как взять Казань, все же профессионалы, никакой паники. Мы знали, что они в порядке. Да и так было ясно, что они всегда играют от начала и до конца. Соперник очень серьёзный, нам было важно сыграть достойно, показать, что мы умеем биться, а не играть в хоккейчик, как в Уфе — 3:11.

Какие факторы стали ключевыми в победе? Сейвы Шикина в самом начале оставили нас в игре и дали импульс, который нам очень помог. Хочу поздравить вратаря с «сухарём», он заслужил. Два периода старались играть активно, а третий уже сработали на контратаках. У Казани тройка Ландера очень опасна. Резюмируя, скажу, что мы победили за счёт командной игры», – цитирует хоккеиста «Бизнес online».

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Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
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ХК Ак Барс ХК Сочи Вадим Хомицкий
Новости. Хоккей
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