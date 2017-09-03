Андрей Иванов забил 500-й гол ХК «Сочи» в КХЛ

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с казанским «Ак Барсом» (5:0) стал для ХК «Сочи» юбилейным. Южная команда забила свой 500-й гол на уровне КХЛ. Автором юбилейной шайбы стал нападающий Андрей Иванов.

Команда из Сочи дебютировала в КХЛ в сезоне-2014/15. Дважды ХК «Сочи» попал в плей-офф, однако вылетал в первом же раунде, не выиграв ни одного матча. В прошлом сезоне команда не попала в плей-офф, Вячеслава Буцаева на посту главного тренера сменил Сергей Зубов.

Кроме того, это поражение стало самым крупным для казанской команды в регулярных чемпионатах КХЛ.

Также фото доступно в официальном «твиттере» южной команды.