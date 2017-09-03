Житник считает, что «Вегас» — отличный вариант и для Шипачёва, и для Зарипова

Олимпийский чемпион, известный хоккеист Алексей Житник высказался о возможном переходе Даниса Зарипова в команду НХЛ, а также порассуждал на тему перспектив Вадима Шипачёва в «Вегас Голден Найтс».

«Зарипов в НХЛ? Для меня это сюрприз. Видимо, НХЛ в очередной раз решила доказать, что она в мировом хоккее является совершенно независимым государством и сама пишет себе правила игры. По большому счёту теперь Зарипова отделяет от НХЛ только одна проверка на допинг, то есть банальный анализ мочи. Буду очень рад за Даниса, если он действительно подпишется в НХЛ. Хотя окончательно в эту историю можно будет поверить только тогда, когда игрок поставит свою подпись под контрактом.



«Лас-Вегас» действительно отличный вариант и для Шипачёва, и для Зарипова. Начинать с нуля вместе с клубом, от которого никто ничего не ждёт, в психологическом плане, наверное, проще всего. Не говоря о том, что Невада — один из семи штатов США, где есть только федеральный налог и где ты за счёт отсутствия налога штатного экономишь 12 процентов своей зарплаты. Другое дело, что на драфте расширения «Лас-Вегас» уже набрал массу хоккеистов, и свободных средств для того же Зарипова может и не быть. Клуб Шипачёв выбрал абсолютно верно — никаких завышенных ожиданий. Теперь главное, чтобы тренеры доверяли и были правильные партнёры по звену», — цитирует Житника Russia-Hockey.