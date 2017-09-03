Капризов: отыграл все матчи ЦСКА? Везёт мне, наверное

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов прокомментировал победу над «Сибирью» со счётом 3:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Сегодня забил не победный гол, но хорошо, что забиваю. Почему играл во всех матчах ЦСКА? Везёт, наверное. Не знаю, не у меня надо спрашивать. Видел, что «Салават» в последних двух матчах 17 шайб забросил. Здорово, что так играют. Ребята — молодцы. Шумаков и Шалунов спокойно нашли взаимопонимание друг с другом, я тоже вроде. Понимаем друг друга, стараемся с каждым днём всё лучше играть вместе. Маленько получается», — сказал Капризов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.