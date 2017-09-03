Окулов: ротация не нервирует, в ЦСКА мы все дружная семья, в раздевалке без драк

Нападающий ЦСКА Константин Окулов прокомментировал победу над «Сибирью» со счётом 3:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Понятное дело, что особенные чувства в игре против родной команды были. Но во время матча старался об этом не думать, теперь «Сибирь» — мой соперник. В каждой игре хочется забить, не только бывшей команде. Почему стал чаще попадать в состав? Не знаю, вопрос не ко мне, я просто стараюсь играть лучше. Ротация не нервирует, всё у нас в команде хорошо, мы большая дружная семья. Всё спокойно, никаких проблем не доставляет это. Борис Михайлов говорил, что у них в ЦСКА такая же была ситуация и он советует прости идти по трупам. Готов ли я? Не то чтобы идти по трупам, но, конечно, конкуренция в команде есть, это нормально. В раздевалке мы не пытаемся с кем-то подраться или выяснить отношения. На льду каждый пытается показать свои лучшие качества.

Мне без разницы, где играть, справа или в центре. Школу я прошёл в центре, но и в «Сибири» потихоньку начали ставить на край, в ЦСКА тоже самое. Спокойно играю, проблем нет. За музыку в раздевалке ЦСКА отвечает Кузьменко, он любит пляжную музычку», — передаёт слова Окулова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.