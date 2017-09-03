Шумаков: агрессии и негатива со стороны болельщиков «Сибири» не заметил

Нападающий ЦСКА Сергей Шумаков прокомментировал победу над «Сибирью» (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Начали хорошо, реализовали два большинства, сделали преимущество. Немного расслабились, наверное, в этом причина того, что не забили во втором и третьем периодах. На удержание не играли. Не могу сказать, что «Сибирь» сильно изменилась, система осталась той же, просто поменялись исполнители.

Потихоньку притираемся друг к другу, ищем взаимопонимание, уже знаем, кто и где будет находиться, поэтому получаются такие голы, как с Капризовым. Кирилл — хороший, перспективный и молодой хоккеист, он видит всю площадку, а с Максимом Шалуновым мы давно играем, поэтому проще найти взаимопонимание. Капризов и силовой нападающий, и технарь, он может выполнять любую работу. На матч с «Сибирью» на выезде мы настроимся так же, как Верещагин обещал нам «тёплый» приём. Агрессии или негатива со стороны болельщиков «Сибири» не заметил. Ни с кем из бывших партнёров не разговаривал, обычная игра», — передаёт слова Шумакова корреспондент «Чемпионата» Ярослав Дехтярёв.