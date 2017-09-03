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Гатиятулин: «Трактор» провалил второй период матча с «Куньлунем»

3 сентября 2017, воскресенье. 20:26 Хоккей

Главный тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от китайской команды «Куньлунь Ред Стар» (4:5 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Начали игру примерно с тем рисунком, с каким хотели. Сыграли активно, хорошо начинали атаки и строго действовали в обороне. Повели, но, к сожалению, второй период провалили. Немного отклонились от нашего плана, наделали ошибок, пропустили голы. Потихоньку выравняли, смогли забить, но, увы, не выстояли и по буллитам проиграли», – цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Куньлунь» отыгрался с 0:3 и обыграл «Трактор» по буллитам, у Кейна дубль
Источник: Официальный сайт ХК "Слован" Сообщить об ошибке
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Куньлунь Ред Стар ХК Трактор Анвар Гатиятулин
Новости. Хоккей
3 сентября 2017, воскресенье
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