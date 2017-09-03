Кинэн: «Куньлунь» — коллектив, который имеет определённую гордость за себя

Главный тренер «Куньлуня» Майк Кинэн подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (5:4 Б).



«Очевидно, что мы начали игру медленно, слабо и загнали себя в очень непростую ситуацию. К счастью, во втором периоде нам удалось обрести нужный ритм, задать иную инерцию, которая помогла довести этот матч до успешного финала. Думаю, за время предсезонной подготовки наша команда сформировалась как единый коллектив, который имеет определённую гордость за себя. Игроки сами нашли внутри себя мотивацию, чтобы продолжить эту игру и спасти её.



Естественно, в первом периоде эмоции вышли на совершенно новый, непривычный для нас уровень. Мы действительно недостаточно подготовились к началу матча. Может быть, эти эмоции и помогли нам найти ту самую внутреннюю мотивацию, о которой я говорил.

Ситуация развивалась так, что не было времени оценивать соперника. Я всё время посвящал оценке наших возможностей, наших игроков и думал, как нам выбраться из ямы, в которую мы себя загнали в первом периоде», – цитирует тренера официальный сайт челябинской команды.