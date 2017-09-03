Осала: я рад, что забил первую шайбу в новом сезоне

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Оскар Осала прокомментировал победу над «Барысом» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Игра тяжёлая — Астана была хороша в начале матча, но затем большую часть игры уже контролировали мы. Найджел Доус, конечно, отличный снайпер, он всё же смог сравнять счёт. Но в целом я считаю, что игра получилась неплохой. Найджел Доус — один из самых опасных игроков в лиге. Он каждый год находит пути забивать шайбы, отличный, уважаемый мною игрок.



Сегодняшняя победа важна в психологическом плане. Особенно и потому что одна была достигнута в такой захватывающей серии послематчевых буллитов. Сергей Мозякин и Антон Шенфельд забили важнейшие голы.



Конечно, я рад, что забил первую шайбу в новом сезоне — первая всегда особенная. Потом уже все ощущаются как-то одинаково… Естественно, в каких-то играх можно забивать важнейшие шайбы, но первая всегда даёт мне уверенность и определённый толчок для развития», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Голы Эллисона, Осалы и буллит Мозякина позволили «Магнитке» одолеть «Барыс»