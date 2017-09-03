Кокарев: игроки «Салавата» работали, как единое целое, настоящая команда

Нападающий «Салавата Юлаева» Денис Кокарев прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (6:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Сегодня все ребята работали, как единое целое, настоящая команда. Поэтому мы победили. Каждый матч – это новая игра. Мы готовились к серьёзному противостоянию. Надо двигаться от матча к матчу, добавлять. Мы готовимся к следующему матчу, у нас через день игра с «Барысом».



Артём Фёдоров такой пас отдал… Илюха Зубов сначала отдал пас, мне оставалось только в пустые ворота попасть. Вторая шайба была такая же. Снимаю шляпу перед ребятами», – передаёт слова Кокарева «Бизнес Online».

«Салават» забил 17 голов в двух матчах, Ларсен забивает в каждом матче сезона