В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» — «Нефтехимик» (6:0) нападающий уфимской команда Линус Умарк набрал своё 200-е очко в регулярных чемпионатах КХЛ.

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На уровне КХЛ нападающий выступал за московское «Динамо», «Йокерит» из Хельсинки и уфимский «Салават Юлаев». За уфимскую команду хоккеист выступает третий сезон. В текущем сезоне на счету игрока одна заброшенная шайба и две голевых передачи в четырёх матчах.



Также информация доступна в официальном «твиттере» уфимской команды.

