Шалунов: после заброшенной шайбы я испытал облегчение

Форвард ЦСКА Максим Шалунов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ со своей бывшей командой — «Сибирью» (3:1).



«Что выиграли — это хорошо. Должны были побеждать и добились этого. Предсезонные матчи и матчи в сезоне — это совершенно разные вещи. Салак — хороший вратарь. У него мало слабых мест. Повезло сегодня — хорошо отдали, попал. Эмоции после гола? Облегчение. Капризов — умный парень. Думаю, у нас изо дня в день будет получаться всё лучше. Мы много разговариваем. Смотрим видео», — цитирует хоккеиста клубное телевидение.

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Также видео доступно в официальном «твиттере» ЦСКА.