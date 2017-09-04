Нестеров: ЦСКА работает над тем, чтобы начать забивать во втором периоде

Защитник московского ЦСКА Никита Нестеров прокомментировал победу над новосибирской «Сибирью» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Не забросили во втором и третьем периодах, играли по установке. От первых домашних игр ощущения отличные – победа! Настроение хорошее, будем продолжать работать дальше. Работаем над тем, чтобы исправить ситуацию с незаброшенными шайбами во втором периоде. На все команды примерно одинаково настраиваемся», — сказал Нестеров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.