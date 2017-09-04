Нападающий «Спартака» Радил пропустит как минимум неделю из-за сотрясения

У нападающего «Спартака» Лукаша Радила подтвердился диагноз «сотрясение мозга», по предварительной информации, он пропустит от недели до 10 дней.

«У нападающего Лукаша Радила подтвердилось сотрясение. По предварительной информации, чех выбыл на 7-10 дней, дальше будем смотреть по ситуации», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе клуба.

В текущем сезоне форвард провёл шесть матчей и набрал 3 (2+1) очка.

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Видео, где Радил получает травму, также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.