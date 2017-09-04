Капитан ФК «Спартак» Глушаков произвёл символическое вбрасывание в матче со СКА

Капитан футбольного «Спартака», полузащитник Денис Глушаков произвёл символическое вбрасывание перед матчем регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — СКА. Встреча проходит в Москве на «ВТБ Ледовый дворец».

В настоящее время в матче стартовал первый период, счёт пока не открыт.



Напомним, футбольный «Спартак» стал чемпионом России в прошлом сезоне, впервые за шестнадцать лет.



«Чемпионат» проводиттекстовую-трансляцию матча «Спартак» — СКА.



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