СКА разгромил «Спартак» и по-прежнему не проигрывает в чемпионате

Московский «Спартак» на домашнем льду уступил петербургскому СКА, матч закончился со счётом 0:5. Коллектив Олега Знарка не проиграл ещё ни одного матча в регулярном чемпионате-2017/18, выиграв все шесть сыгранных матчей.



В составе петербургского клуба заброшенные шайбы на свой счёт записали Патрик Херсли, Виктор Тихонов, Динар Хафизуллин и Илья Ковальчук, оформивший дубль. Сухой матч оформил вратарь «армейцев» Микко Коскинен.

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