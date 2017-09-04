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Скудра: на второй период «Торпедо» вышло полустоя

4 сентября 2017, понедельник. 22:30 Хоккей

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра поделился впечатлениями от матча с ХК «Динамо» Москва, в котором его подопечные уступили со счётом 2:4.

«Сыграли неважно, даже несмотря на то что первый период мы вели с счётом 2:1. Говорили много в перерыве, что нужно добавить, что нужно поменьше терять шайбу. Но опять же, на второй период мы вышли так легковесно, так скажем, полустоя. Хотели играть красиво. Много потерь. «Динамо» очень хорошая команда, очень быстрая, в первую очередь. Неслучайно они выиграли предыдущий матч у рижского «Динамо» 5:1. Мы знали их сильные стороны. Увы, пока многие ребята не слышат нас. Хотим играть очень красиво, и в то же время очень пассивно. И это нам пока не даёт нам успешно играть против хороших команд, против средних команд это где-то проходит. Принятие решений в таких матчах у нас пока очень слабое.

Не хватило эмоций в третьем периоде? Были моменты, было много хороших моментов в третьем периоде, но не забили. Был хороший момент у Даугавиньша. Нужен был следующий гол, его не было. Это пища для нас, для тренеров. Мы видим, кто в какой хоккей может играть, против каких команд, под какие задачи.

Проблема ли в том, что нападающие сыграли «на ноль»? Ждем от них больше игры с шайбой, агрессии, больше индивидуального мастерства. Противник здорово плотно играл, быстро двигались, и мы принимали слабые решения, много теряли шайбы, в том числе и нападающие, не давали себе возможность забить.

Делали из вратаря соперника Третьяка? Ну не совсем согласен, потому что вратарь все-таки играет в воротах. Это же две стороны. Нужно уметь забивать, это – индивидуальное мастерство. Когда Даугавиньш получает шайбу в упор, один перед воротами — это и умение вратаря не пропустить, и умение нападающего переиграть вратаря.

Лисутин? Ванька Лисутин сегодня сыграл здорово. Есть вопросы к защитникам при выходе «два в один». Сколько бы мы ни говорили как мы играем эти ситуации, тренировали их. Это — концентрация, это — умение играть такие матчи. И оно сегодня было очень слабым. И опять же, это – принятие решений. Или ты с шайбой принимаешь решения, или ты без шайбы принимаешь решения – это без разницы. Ты должен принять правильные решения, которые ты тренируешь, которые тебе объясняют. Но, увы, сегодня они были очень слабыми», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.

Московское «Динамо» обыграло «Торпедо», добившись четвёртой победы подряд
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК СКА ХК Торпедо Петерис Скудра
Новости. Хоккей
4 сентября 2017, понедельник
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