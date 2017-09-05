Е. Корешков: Липин близок к возвращению, возможно, сыграет с «Салаватом»

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков поделился ожиданиями от матча с «Салаватом Юлаевым», а также отметил, что защитники Александр Липин и Георгий Дульнев близки к возвращению в состав.

«Хорошие новости – наши защитники Александр Липин и Георгий Дульнев близки к возвращению в состав. Мы ожидаем, что сегодня либо в следующей игре с «Динамо» они уже будут готовы играть.



Что могу сказать по поводу того, что сразу четыре наших игрока в числе лучших по итогам минувшей недели в топ-10 по силовым, сейвам и заброшенным шайбам? Это говорит о том, что команда живёт и дышит, команда работает плодотворно и эти труды дают свои результаты. Среди попавших в топы есть и новички, что означает их хорошую интеграцию в коллектив. Это здорово.



«Салават Юлаев» — это серьёзный соперник. Но я уже говорил, что мы абсолютно к каждому сопернику очень серьёзно готовимся, и уфимская команда не исключение», — цитирует Корешкова пресс-служба клуба.