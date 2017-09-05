П. Зубов: «Сибирь» дотерпела во 2-м периоде и забила, это предопределило исход

Главный тренер «Сибири» Павел Зубов подвёл итоги матча с «Витязем», в котором его команда победила со счётом 2:1.



«Игра понравилась, она держала в напряжении до последнего. Спасибо болельщикам, которые нас сопровождают в этом турне. Очень хорошо их слышно. Начали хорошо первый период. До середины второго работали нормально, создавали моменты, но, к сожалению, их не реализовывали. В большинстве и равных составах ребята играли активно, как их и просили. После пропущенного гола немного сбавили обороты, но дотерпели вторую двадцатиминутку и забили в её концовке. Это предопределило исход игры. В третьем периоде мы не стали отсиживаться в обороне, работали в зоне соперника. Могли забивать в большинстве, но три очка есть три очка", — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

«Сибирь» обыграла «Витязь», прервав череду поражений