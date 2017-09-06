175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Капустин: «Лада» билась, старалась, но не хватило остроты в матче с «Куньлунем»

6 сентября 2017, среда. 15:50 Хоккей

Нападающий «Лады» Кирилл Капустин подвёл итоги матча с «Куньлунь Ред Стар» (0:2), который стал для него первым в составе новой команды после перехода из «Локомотива».

«Мне всё нравится, команда отличная, дружная, коллектив сплочённый. Тренерский штаб, персонал отличные. Город классный, я здесь уже много раз был, когда приезжал с другими командами, более менее знаю город.

В матче с „Куньлунем“ немного не хватило остроты. Вроде шайбу держали, бились, старались, упрекнуть некого, но остроты не хватало. Меня перевели в первое звено по ходу матча? Это всё на усмотрение тренера. Конечно, приятно, буду стараться оправдывать, если так дальше пойдёт. Мы играли хорошо, вратарь соперника подтащил. А нам нужно быть более активными перед воротами, больше бросать. Будем стараться переламывать эту ситуацию за счёт дисциплины, командной игры и индивидуальных действий. Начало чемпионата, ещё ничего не потеряно. Впереди много игр, думаю, всё будет хорошо», — сказал Капустин в эфире клубного телевидения.

Итоги дня КХЛ: произошедшее в Уфе – просто невероятно. «Салават» в шоке
«Салават Юлаев» будет ещё долго отходить от последней минуты матча с «Барысом».

Вы также можете посмотреть видео интервью на официальном канале клуба в YouTube.

Источник: Официальный сайт ХК "Лада" Сообщить об ошибке
Теги
Куньлунь Ред Стар ХК Лада Кирилл Капустин
Новости. Хоккей
6 сентября 2017, среда
16:09 Ткачёв сыграет со Свитовым и Обуховым в матче «Ак Барса» с «Автомобилистом»
16:00 Родной клуб Ягра «Кладно» использовал его имя для представления новой формы
15:50 Капустин: «Лада» билась, старалась, но не хватило остроты в матче с «Куньлунем»
15:21 Брайан Лич и Брэд Ричардс стали советниками по хоккейным операциям в «Рейнджерс»
15:03 Джохансен: у «Нэшвилла» есть неоконченное дело, с нетерпением ждём сезона
14:40 Сен-Пьер: сумасшедшая игра с «Салаватом», как всё изменилось за 60 секунд
14:31 «Лада» подписала с защитником Кирилловым двусторонний контракт на год
14:13 «Лада» определилась со всеми матчами, которые проведёт в альтернативной форме
14:01 Ши Уэбер посоревновался в скорости с лошадью для рекламы «Макдоналдс»
14:00 Гомоляко: в ЦСКА большой выбор игроков, но нет нытиков и разговоров о конфликтах
13:54 Александр Сёмин начнёт чемпионат ВХЛ в составе «Сокола»
13:33 «Калгари» подписал двусторонний контракт с защитником Уозерспуном на один год
13:30 Костромитин: грубые ошибки в своей зоне стали фатальными для «Лады»
13:00 Доус: «Барыс» не собирался отсиживаться, сравняв счёт, это отличный «камбэк»
12:47 Кожевников: Киселевич и Робинсон – одна из сильнейших пар защитников в КХЛ
12:39 Дюшейн и Задоров пропустили тренировку перед стартом сборов «Колорадо»
12:33 Новым главным тренером «Кузни» станет Анатолий Хоменко
12:09 Падакин: если «Сочи» будет побеждать, пусть все игры будут как с «Нефтехимиком»
12:04 Лундквист: лучше бороться за кубок с «Рейнджерс» до 44 лет, чем менять клуб
11:28 Яковлев: московское «Динамо» здорово играет, коллектив классный, я быстро влился
11:25 Новиков: «Кузня» превратилась в отстойник для подготовки непонятных кадров
11:02 Жукенов: «Авангарду» нужно было реабилитироваться за два поражения
10:50 Кирилл Кабанов близок к переходу в клуб чемпионата Дании
10:29 Михеев: «Авангарду» нельзя было уступать и возвращаться домой без очков
10:21 И. Захарчук: победа над «Нефтехимиком» была «Сочи» даже нужнее, чем над Казанью
09:56 Ржига: не за что похвалить «Слован», у нас ничего не получилось
09:45 Скабелка: понравилась реакция «Авангарда» на поражение в матче с «Витязем»
09:29 Гендиректор «Кузни» Сергей Зиновьев и тренерский штаб команды покидают клуб
09:15 Ягр рассматривает возможность участия в ОИ-2018, если не подпишет контракт в НХЛ
09:04 Губин: Мартемьянов — сильный психолог, «Амур» заряжен, все держатся вместе
08:30 Прогноз «Чемпионата» на матчи игрового дня КХЛ
00:53 Айкел: у меня нет проблем с тем, чтобы играть без дальнейшего контракта
00:35 Назаров: «Сочи» наказал «Нефтехимик», игра длится 60 минут
00:05 С. Зубов: толчок, который «Сочи» получил в Уфе, сказался на последних играх
5 сентября 2017, вторник
23:49 Никитин: ЦСКА приятнее играть при полных трибунах, ребята это заслуживают
23:23 Кудрявцев: матч с «Салаватом» запомнится, эмоции просто зашкаливают
23:05 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
23:00 Захаркин: «Югра» разорвёт контракт с американцем Морином, он не оправдал надежд
23:00 «Слован» потерпел домашнее поражение от «Авангарда»
22:49 Гатиятулин: ждали от Брюле большего, времени на раскачку не было
22:32 В. Белов: не все были мотивированны, когда выпадает звено, очень сложно
22:28 Мартемьянов: думаю, у «Трактора» пойдут очки, играть они умеют
22:23 П. Зубов: «Сибирь» дотерпела во 2-м периоде и забила, это предопределило исход
22:10 В. Александров: в «Металлурге», конечно, Мозякин решает
22:01 ХК «Сочи» отыгрался с 0:3 и одержал победу над «Нефтехимиком»
Все новости RSS
Партнерский контент