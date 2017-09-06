Капустин: «Лада» билась, старалась, но не хватило остроты в матче с «Куньлунем»

Нападающий «Лады» Кирилл Капустин подвёл итоги матча с «Куньлунь Ред Стар» (0:2), который стал для него первым в составе новой команды после перехода из «Локомотива».

«Мне всё нравится, команда отличная, дружная, коллектив сплочённый. Тренерский штаб, персонал отличные. Город классный, я здесь уже много раз был, когда приезжал с другими командами, более менее знаю город.



В матче с „Куньлунем“ немного не хватило остроты. Вроде шайбу держали, бились, старались, упрекнуть некого, но остроты не хватало. Меня перевели в первое звено по ходу матча? Это всё на усмотрение тренера. Конечно, приятно, буду стараться оправдывать, если так дальше пойдёт. Мы играли хорошо, вратарь соперника подтащил. А нам нужно быть более активными перед воротами, больше бросать. Будем стараться переламывать эту ситуацию за счёт дисциплины, командной игры и индивидуальных действий. Начало чемпионата, ещё ничего не потеряно. Впереди много игр, думаю, всё будет хорошо», — сказал Капустин в эфире клубного телевидения.

Итоги дня КХЛ: произошедшее в Уфе – просто невероятно. «Салават» в шоке «Салават Юлаев» будет ещё долго отходить от последней минуты матча с «Барысом».

Вы также можете посмотреть видео интервью на официальном канале клуба в YouTube.