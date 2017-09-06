Бабенко: сегодняшний уровень — не мой предел, Аболс помогает мне развиваться

Нападающий «Лады» Егор Бабенко рассказал об адаптации в КХЛ и положительном влиянии главного тренера Артиса Аболса на его игру. 20-летний форвард дебютировал в КХЛ в этом сезоне и набрал 2 (1+1) очка в семи матчах.

«Я стараюсь брать скоростью, резкостью, пытаюсь играть нестандартно. Быстро влился во взрослый хоккей, но сегодняшний уровень – это не мой предел. Я могу улучшить свою игру. Нужно просто каждый день работать над собой. Думаю, дальше буду чувствовать себя лучше и лучше.



Артис — очень требовательный тренер. У меня положительные впечатления от работы с ним. Мы много разговариваем, он постоянно подсказывает, доверяет. Артис очень помогает мне развиваться в хоккейном плане.



Будет здорово, если «Лада» попадёт в розыгрыш Кубка Гагарина, мы порадуем своих болельщиков. Если говорить обо мне, то нужно добавлять во всём, во всех компонентах, особенно работать над броском. Я стараюсь улучшать его на каждой тренировке», — цитирует Бабенко пресс-служба КХЛ.