Есмантович: в России есть успешная практика продажи пива на стадионах

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил о необходимости разработать правила продажи алкоголя на спортивных аренах. Ране омский «Авангард» спорил с МВД на данную тему.

«Авангард» направит запрос в УМВД в связи с запретом продажи пива на арене

«Пиво на домашних матчах ЦСКА не продаётся в связи с законодательством. Как руководитель клуба я — за продажу! Конечно, необходимо разработать новые правила продажи и потребления этих продуктов на спортивных аренах, касающиеся количества содержащегося алкоголя, его крепости, допустимых сортов. Возможно, стоит ограничить реализацию по времени, допустим, только до матча и в первом перерыве. Может быть, придётся пересмотреть нормы обеспечения правопорядка, количество задействованной охраны.

Но в любом случае для каждого клуба лиги это хорошее подспорье, как в смысле дополнительной финансовой прибыли, так и привлечения новых болельщиков на трибуны. Тем более что в нашей стране есть успешная практика продажи таких напитков на спортивных мероприятиях. Думаю, что именно организация на хоккейных матчах полного комплекса развлечений, включающего не только профессиональное шоу, но и различный качественный ресторанный бизнес, позволит нашим сегодняшним болельщикам получить максимум удовольствия от посещения мероприятия», — сказал Есмантович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.