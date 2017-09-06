«Автомобилист» отыгрался с 0:2 и обыграл «Ак Барс», это вторая победа кряду

«Автомобилист» обыграл «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Для уральской команды это вторая победа подряд и четвёртая в шести матчах сезона. Казанская команда проиграла второй матч подряд. В шести матчах сезона «Ак Барс» праздновал четыре победы.

К пятой минуте матча казанская команда вела со счётом 2:0 — отличились Иржи Секач и Антон Глинкин. Во второй двадцатиминутке, менее чем за пять минут, уральцы отыгрались благодаря голам Александра Торченюка и Никиты Трямкина. В третьем периоде Илья Крикунов впервые вывел «Автомобилист». Этот гол стал победным.





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