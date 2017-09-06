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Майоров: по поводу такого календаря «Спартаку» надо скандалить и ругаться с КХЛ

6 сентября 2017, среда. 20:15 Хоккей

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о календаре «Спартака» на старте сезона-2017/18.

«У «Спартака» со СКА не матч получился, а какая-то игра кошки с мышкой. И понятно, что «Спартак» очень серьёзно уступает СКА в мастерстве. Так что он тогда мог чемпиону противопоставить? Только желание и хорошую физическую подготовку. А о какой свежести можно говорить в седьмой игре через день? Это даже соперники понимали и в интервью после матча жалели «Спартак». Ведь у «армейцев» время для пятидневной паузы после первой домашней серии в календаре нашлось.

Одному руководителю красно-белых я уже посоветовал в частном разговоре – по поводу такого календаря надо скандалить и ругаться с КХЛ! Ну что это такое?! Мало того что «Спартак» сыграл на старте больше всех матчей. Так ещё пять из них – на выезде. Надо же понимать, что это такое – первые домашние матчи сезона. Каждая команда из кожи вон лезет, чтобы себя показать перед зрителями. Особенно в таких городах, как Новосибирск, Омск, Астана…

А в седьмом матче ещё и против отдохнувшего чемпиона ставят. Создаётся впечатление, что в лиге просто плюют на турнирную судьбу «Спартака». Рассуждают так: «Да на что он там претендует? Вот если СКА или «Магнитке» плохой календарь сделать – могут быть неприятности. А красно-белые потерпят», – цитирует Майорова «Советский спорт».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Спартак Борис Майоров
Новости. Хоккей
6 сентября 2017, среда
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